Die neue ZDF-Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" wird noch in diesem Jahr starten. Die Ausstrahlung der siebenteiligen Produktion von Seven Dogs Filmproduktion erfolgt ab dem 30. Dezember in der ZDF-Mediathek. Im linearen ZDF-Programm wird es die Serie dagegen als Dreiteiler zu sehen geben: Der Auftakt läuft am Montag, den 9. Januar um 20:15 Uhr, ehe es an den beiden darauffolgenden Tagen weitergeht.

Im Mittelpunkt steht eine Familie aus einem schicken Münchner Vorort. Peter Klettmann (Torben Liebrecht) ist erfolgreicher Anwalt, seine Frau Anna (Maria Simon) kümmert sich um die gemeinsamen Kinder Vivian (Julia Beautx), Daniel (Vico Magno) und Emma (Nele Richter). Das Familienleben scheint perfekt - bis Peter seine Frau im Affekt an deren 44. Geburtstag tötet und in U-Haft kommt. Für die Familie bricht eine Welt zusammen.

Während sein Motiv Rätsel aufgibt und erst durch das Eintauchen in seine Vergangenheit Gestalt annimmt, ist das sorglose Leben der Kinder von einem auf den anderen Tag vorbei: Die 18-jährige Vivian beginnt, um das Sorgerecht für ihre Geschwister Daniel und Emma zu kämpfen. Unterstützt wird sie dabei von Tim (Julius Nitschkoff), dem Polizisten, der als Erster am Tatort eintraf. Er scheint sich für die Kinder verantwortlich zu fühlen, und es gelingt ihm, Vivians Vertrauen zu gewinnen. Die junge Frau weiß jedoch nicht, dass Tim ihre Mutter Anna bereits vor dem Mord kannte – nach und nach kommen immer mehr Ereignisse im Leben der Eltern und Großeltern, über die nicht gesprochen wurde, ans Licht.

Das ZDF bezeichnet die Serie als Mix uns Familine-Serie und Thriller. Regisseurin Nina Wolfrum inszeniert die Geschichte über Familiengeheimnisse, die zu einer emotionalen Katastrophe in der Gegenwart führen, nach Drehbüchern von Natalie Scharf, die zugleich auch Produzentin der Miniserie ist. Erzählt wird mithilfe von Rückblenden in das Leben der beteiligten Figuren.