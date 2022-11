Die in London und Los Angeles anässige Produktionsfirma The Ink Factory hat sich mit der deutschen Firma Amusement Park ("Im Westen nichts Neues", "Munich Games") zusammengetan, um eine neue TV-Adaption von John le Carrés Roman "A Most Wanted Man" aus dem Jahr 2008 zu produzieren. Beide Unternehmen arbeiteten bereits 2014 an der Verfilmung der Geschichte unter der Regie von Anthony Corbijn mit Phillip Seymour Hoffman und Daniel Brühl in den Hauptrollen, der neben dem Gründer Malte Grunert und Amelie von Kienlin auch Partner von Amusement Park ist.

Die neue deutschsprachige Serienadaption wird von dem schwedischen Drehbuchautor Oskar Söderlund geschrieben und inszeniert, wobei die Ereignisse und Charaktere des Romans in das heutige Europa verlegt werden. Die Romanvorlage erzählt die Geschichte eines jungen Tschetschenen, der illegal nach Deutschland einreist, ohne Geld, aber mit dem Anspruch auf ein großes Vermögen, das in einer Privatbank liegt.

"Le Carrés bissige Einblicke in politische Machenschaften und die fehlbaren und moralisch komplexen Menschen, die dahinter stehen, sind von ewiger Aktualität, und wir sind begeistert, dass wir bei dieser Adaption mit dem besten internationalen Kreativtalent in Oskar zusammenarbeiten", so Simon Cornwall und Stephen Cornwell, Co-CEOs und Gründer von The Ink Factory.

"Es ist sehr aufregend, diesen fantastischen Roman von John Le Carré zusammen mit The Ink Factory wieder aufzugreifen und ihn in einen zeitgemäßen und aktuellen geopolitischen Kontext zu stellen", lassen sich Amelie von Kienlin und Malte Grunert zitieren. "Oskar Söderlund ist die perfekte Besetzung, um diese Geschichte in eine relevante und spannende Thrillerserie zu verwandeln, die lokal verwurzelt ist, aber auch ein internationales Publikum ansprechen wird." Unklar ist bislagn noch, wo die Serie zu sehen sein wird.