Der WDR hat eine sechste Staffel seiner Feuerwehr-Doku "Feuer & Flamme" angekündigt. Gezeigt werden die sechs neuen Folgen ab dem 2. Januar zunächst wöchentlich in der ARD-Mediathek. Die lineare TV-Ausstrahlung erfolgt eine Woche später: Zu sehen gibt es "Feuer & Flamme" also ab dem 9. Januar jeweils montags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen.

Für die Staffel begleiteten Kamerateams die Feuerwehrleute im Ruhrgebiet von Anfang Mai bis Ende Juni 50 Tage am Stück und 24 Stunden am Tag. Eingesetzt wurden dabei bis zu 60 Spezialkameras, sogenannte Bodycams, durch die das Publikum die Feuerwehreinsätze erneut emotional und unmittelbar erleben sollen. Dabei wird es auch erstmals Einblicke in die Arbeitsabläufe in der Leitstelle der Bochumer Feuerwehr geben, wie der WDR mitteilte. Die Produktion übernimmt erneut SEO Entertainment.

Darüber hinaus hat der Sender neue Ausgaben des begleitenden Podcasts angekündigt. In "Feuer & Flamme - der Podcast" sprechen wöchentlich wechselnde Einsatzkräfte aus der TV-Sendung mit der WDR-Redakteurin Silke Schnee. Dabei geht es um Hintergrundgeschichten zu den Einsätzen, aber auch um echte Krisensituationen im Berufsalltag der Feuerwehrleute. Die neue Podcast-Staffel steht ab dem 22. Dezember zum Abruf bereit.