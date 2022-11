am 29.11.2022 - 13:17 Uhr

Corona-bedingt musste ProSieben in den vergangenen beiden Jahren auf die "Promi Darts-WM" verzichten. 2023 wird der Privatsender jedoch zur besten Sendezeit wieder auf fliegende Pfeile setzen: Wie ProSieben bestätigte, geht die "Promi Darts-WM" am Samstag, den 7. Januar in die nächste Runde - und damit nur wenige Tage nach dem Finale der Profi-WM.

Beim Promi-Spektakel kämpften im Jahr 2020 unter anderem der PDC-Weltranglistenerste Michael van Gerwen, der deutsche Dartspieler Max Hopp und Darts-Legende Phil Taylor um den Titel, den sich letztlich van Gerwen gemeinsam mit dem früheren Handball-Nationalspieler Pascal Hens sicherten. Auch bei der Neuauflage werden die Teams wieder aus je einem Profi und einem Promi bestehen.

Als Location der "Promi Darts-WM 2023", die erneut von Christian Düren und Elmar Paulke moderiert wird, fungiert das Düsseldorfer Maritim-Hotel. Die Produktion übernimmt Banijay Productions Germany.

Erstmals wurde die Promi-Show übrigens im Jahr 2017 ausgerichtet. Mit fast zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die Premiere damals ein voller Erfolg für ProSieben. In den folgenden Jahren gingen die Quoten zwar deutlich zurück, allerdings sorgte die "Promi Darts-WM" auch weiterhin noch für zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. Kein Wunder also, dass es nun weitergeht.