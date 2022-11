Auf Mallorca finden derzeit die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Der König von Palma" statt. An der Seite von Henning Baum, der wieder in die Hauptrolle des Auswanderers Matti Adler schlüpft, und Pia-Micaela Barucki als Bianca Bärwald ist in der neuen Staffel erstmals Heike Makatsch als Mattis Frau Sylvie zu sehen. In der ersten Staffel wurde die Figur noch von Sandra Borgmann verkörpert.

"Mallorca und ich haben eine lange Geschichte miteinander - tatsächlich befindet sich seit meiner Kindheit auf dieser Insel mein Sehnsuchtsort", sagt Heike Makatsch. "Mallorca bedeutet für mich jedoch weniger Party und Sangria als Naturverbundenheit und Seelenfrieden. Teile meiner Biografie sind mit Mallorca verwachsen."

Ein Wiedersehen gibt es in den sechs neuen Folgen außerdem mit André Hennicke ("Sophie Scholl - Die letzten Tage"), Martin Semmelrogge ("Das Boot"), Eva Mona Rodekirchen ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") und Sönke Möhring ("Inglorious Basterds"). Zu sehen ist darüber hinaus Karolin Oesterling ("Rubbeldiekatz").

Wann die von UFA Fiction produzierte zweite Staffel bei RTL+ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Ende Januar. Executive Producer und Showrunner ist Johannes Kunkel, der zusammen mit Veronica Priefer, Headwriterin und Showrunnerin, sowie Yves Hensel die Bücher verantwortet. Regie führen Isabell Šuba und Florian Gottschick, Marvin Rößler ist Producer.

"Durch die Augen unserer Hauptfigur und seiner Familie erleben wir eine Realität, die im Kontrast zu den Hochglanz-Bildern aus Urlaubskatalogen steht", sagen Johannes Kunkel und Veronica Priefer. "Unsere Figuren bewegen sich in einer Parallelwelt, in der mit zunehmend harten Bandagen gekämpft wird. Vor den Kulissen boomt das Geschäft mit den feiernden Touristen, doch dahinter tobt ein immer erbitterterer Territorialkampf. Während unsere Figuren in der ersten Staffel noch Neuankömmlinge in dieser Welt waren, stecken sie nun mittendrin in den Intrigen und der Korruption. Wir freuen uns sehr, dass wir das Drama um Matti Adler zusammen mit RTL+ nun weitererzählen können."