Die jüngste Ausgabe von "Wetten, dass..?" liegt noch keine zwei Wochen zurück, da steht auch schon der nächste Termin für die erfolgreiche ZDF-Show fest: Einem "Bild"-Bericht zufolge soll Thomas Gottschalk am 25. November in Offenburg wieder durch die Show führen. Offiziell hat das ZDF den Termin noch nicht bestätigt, doch auch nach DWDL.de-Informationen soll "Wetten, dass..?" an diesem Abend in die nächste Runde gehen.

"Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der 'jungen Zielgruppe' weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht", lässt sich Moderator Thomas Gottschalk in der "Bild" zitieren.

Eine Überraschung ist die Fortsetzung nicht, schließlich hatte das ZDF nach dem quotenstarken Comeback vor einem Jahr mit mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für 2022 und 2023 jeweils eine weitere Ausgabe des TV-Klassikers angekündigt (DWDL.de berichtete). "Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von 'Wetten, dass..?' weiterzuschreiben", erklärte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann bereits im Januar.

Tatsächlich war "Wetten, dass..?" auch vor knapp zwei Wochen wieder ein voller Erfolg für den Sender: Mehr als zehn Millionen Menschen schalteten alleine in Deutschland ein - das waren übrigens sogar mehr als beim Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM.