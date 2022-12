Wer die zurückliegende Herbststaffel von "The Masked Singer" verfolgte, der ist nicht um den ein oder anderen Hinweis auf die eigentlich geplante Livetour des Formats 2023 herumgekommen. Geplant waren 13 Shows in ganz Deutschland, die ab Frühjahr über die Bühne gehen sollten. Der Start war für den 30. März geplant. Doch dazu wird es nicht kommen. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation musste der Veranstalter alle 13 Termine nun absagen. Weitere Details, also was genau zum Stopp geführt hat, wurden nicht mitgeteilt. Eine ProSieben-Sprecherin bestätigte die Absage gegenüber DWDL.de.

Der Veranstalter, das ist die Firma FKP Show Creations GmbH, die – so hieß es zumindest noch in einer Pressemitteilung im September 2022 - gemeinsam mit Endemol Shine Germany und der Seven.One Starwatch den ProSieben-Prime-Time-Hit durch die Arenen der Republik schicken wollte. Astronaut, Zebra, Mülli Müller, die Raupe, also Max Mutzke, Ella Endlich, Alexander Klaws und Sandy Mölling, aber auch Gäste wie Bülent Ceylan als Engel oder Sarah Engels als Skelett waren für die Tour angekündigt. Geplant waren Termine unter anderem in Mannheim, Hamburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, München, Oberhausen oder Stuttgart.



Eventim, das für das Ticketing der Veranstaltung zuständig ist, hat inzwischen alle Termine bereits als "abgesagt" markiert. Wer schon Tickets hat, der wird in diesen Tagen angeschrieben oder ist schon angeschrieben worden. Für bereits gekaufte Tickets ist nun ein Rückerstattungsprozess vorgesehen.