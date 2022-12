Sarah Connors Musik ist außerdem maßgeblicher Bestandteil der Weihnachtstrailer für die Sender Sat.1, Sat.1 Gold und Sixx. "Nach dem sehr erfolgreichen Release ihres neuen Weihnachtsalbums wird diese deutsche Ausnahme-Künstlerin nun auch noch das Herzstück der ProSieben-Weihnachtskampagne, die unser Team gemeinsam mit Management, Label und der Künstlerin kreativ umgesetzt hat", so Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der Seven.One Ad Factory und damit verantwortlich für Seven.One Starwatch.

