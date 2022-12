Am Samstagabend hat die Deutsche Akademie für Fernsehen in Berlin ihren DafFNE-Preis verliehen, mit dem Kreative aus allen Gewerken der Entwicklung und Herstellung von TV-Programm geehrt werden sollen. Dabei stachen gleich mehrere fiktionale Produktionen heraus: Jeweils drei Preise gab es für die Joyn-Serie "Blackout", die im kommenden Jahr in Sat.1 zu ihrer Free-TV-Premiere kommen wird, sowie die ARD-Serie "ZERV - Zeit der Abrechnung".

Bemerkenswert: Hinter beiden Serien steht die Produktionsfirma W&B Television. Während "Blackout" in den Kategorien Bildgestaltung, Stunt und VFX/Animation ausgezeichnet wurde, erhielt "ZERV" einen Preis in der Kategorie Musik. Geehrt wurden auch Fabian Hinrichs und Nadja Uhl für die Hauptrollen in der ARD-Serie. Wegen eines Stimmengleichstands gingen weitere Hauptrollen-Preise übrigens auch an Lea Drinda für die Rolle in "Becoming Charlie" sowie Lavinia Wilson für "Legal Affairs".

Die Festspiele für W&B Television waren mit den insgesamt sechs Akademie-Fernsehpreisen für Blackout" und "ZERV" übrigens noch nicht beendet, weil Ed Cantú, Dominik Leube, Manuel Vogt, Philipp Bitter und Jörg Elsner in der Kategorie Tongestaltung für ihre Arbeit an der Warner-TV-Serie "Almost Fly" geehrt wurden - ebenfalls eine Produktion von W&B Television. Bei Leonine darf man an diesem Wochenende also ganz gewiss über diesen Preisregen jubeln.

Zwei DAfFNE-Preise gingen am Samstagabend außerdem an "Legal Affairs" - neben der Auszeichnung für die Hauptdarstellerin gab es auch noch einen Award für die Bildgestaltung, wo es wegen eines Stimmengleichstands mit "Schneller als die Angst" noch eine dritte Produktion gab, die gewann. Der Preis für die beste Regie ging indes an Anne Zohra Berrached für den "Tatort: Das kalte Haus", als beste Produzenten wurden Carsten Kelber und Christian Ulmen für die Amazon-Comedy "Die Discounter" geehrt.

Der beste Dokumentarfilm des Jahres kam indes nach Auffassung der Akademie-Mitglieder von Volker Heise: Er wurde für seine Netflix-Dokumentation "Gladbach: Das Geiseldrama" geehrt. Und auch die ProSieben-Spielshow "Wer stiehlt mir die Show?" wurde am Abend mit einer Auszeichnung bedacht: Konkret ging der Preis hier an Anke Engelke, Joko Winterscheidt, Thomas Schmitt, Julia Mehnert und Katharina Karg für die wahrlich sehenswerte Ausgabe, die Engelke moderierte.

Die Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick

Bildgestaltung

Kolja Brandt & Jann Doeppert | Blackout | Joyn | W&B Television GmbH |

Julian Hohndorf & Jan Prahl | Legal Affairs | ARD | Ufa Fiction |

Marcus Kanter | Schneller als die Angst | ARD, MDR | Rowboat Film- und

Fernsehproduktion |

Casting

Susanne Ritter | King of Stonks | Netflix | btf GmbH – bildundtonfabrik |

Dokumentarfilm

Volker Heise | Gladbeck - Das Geiseldrama | Netflix | Film Five GmbH |

Drehbuch

Laila Stieler | Tina mobil | ARD, RBB | X Filme |

Fernseh-Journalismus

Felix Moeller | Jud Süß 2.0 | RBB, ORF, Arte | Blueprint Film GmbH |

Fernsehunterhaltung

Anke Engelke & Joko Winterscheidt & Thomas Schmitt & Julia Mehnert & Katharina Karg | Wer stiehlt mir die Show? | ProSieben | Florida Entertainment GmbH |

Filmschnitt

Janine Dauterich | Gladbeck: Das Geiseldrama | Gladbeck - Das Geiseldrama | Netflix | Film Five GmbH |

Kostümbild

Kaya Kürten | Oh Hell | Magenta TV | Good friends Filmproduktion GmbH |

Maskenbild

Grit Kosse & Uta Spikerman | Honecker und der Pastor | Arte, ZDF | Radio Doria Film GmbH |

Musik

Dürbeck & Dohmen | ZERV - Zeit der Abrechnung | ARD, MDR | Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH |

Produzent:in

Carsten Kelber & Christian Ulmen | Die Discounter | Amazon Prime Video | Pyjama Pictures GmbH |

Redaktion/Producing/Dramaturgie

Nico Grein & Nadine Lewerenz | Das weiße Schweigen | RTL+, TV Now | Letterbox

Regie

Anne Zohra Berrached | Tatort: Das kalte Haus | ARD | MadeFor Film GmbH |

Schauspieler:in

Hauptrolle: Fabian Hinrichs | ZERV - Zeit der Abrechnung | ARD, MDR | Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH |

Nebenrolle: Ulrich Noethen | Die Wespe | Sky | Gaumont GmbH |

Hauptrolle: Lea Drinda | Becoming Charlie | ZDFneo | MAPP media GmbH, U5 Filmproduktion GmbH

& Co.KG |

& Co.KG | Hauptrolle: Lavinia Wilson | Legal Affairs |ARD | Ufa Fiction |

Hauptrolle: Nadja Uhl | ZERV - Zeit der Abrechnung | ARD, MDR | Gabriela Sperl Produktion für W&B

Television GmbH |

Television GmbH | Nebenrolle: Eleonore Weisgerber | Auf dem Grund | ARD | Hager Moss Film GmbH |

Stunt

Marc Sieger | Blackout | Joyn | W&B Television GmbH |

Szenenbild

Bettina Schmidt | Die Wespe | Sky | Gaumont GmbH |

Tongestaltung

Ed Cantú & Dominik Leube & Manuel Vogt & Philipp Bitter & Jörg Elsner | Almost Fly | Warner TV Serie | W&B Television GmbH |

VFX/Animation