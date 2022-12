am 05.12.2022 - 09:51 Uhr

Das gehörte fraglos zu den überraschenderen Personalien in diesem Jahr: Im Sommer kündigte RTL eine Zusammenarbeit mit Karl-Theodor zu Guttenberg an. Eine erste Doku "KT Guttenberg - Auf den Spuren der Macht: Der Fall Putin" feierte schon im vergangenen Monat Premiere beim Streamingdienst RTL+. Nun gibt es auch einen Termin für die Free-TV-Ausstrahlung: ntv zeigt das Putin-Porträt am Montag, 12. Dezember um 20:15 Uhr.

Der Termin dürfte auch damit zusammenhängen, dass Guttenberg einen Tag zuvor gemeinsam mit Thomas Gottschalk bereits als Jauch-Nachfolger den RTL-Jahresrückblick moderieren wird - Gelegenheit also, um nochmal auf die Ausstrahlung der Sendung am darauffolgenden Tag hinzuweisen. ntv zeigt am Montag dann nicht nur die Doku, im Anschluss ist Karl-Theodor zu Guttenberg ab 22:15 Uhr zudem im ntv-Wirtschaftstalk bei Ulrich Reitz und Janna Linke zu Gast.

Dann soll es um die aktuelle Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland, einen Ausblick auf den Winter und weitere Möglichkeiten zum Sparen gehen. Zudem wolle man klären, wann es für die deutsche Wirtschaft wieder bergauf gehen könnte. Als weitere Gäste sind der Verbraucherexperte Udo Sieverding, die Unternehmerin Sarna Röser und die Startup-Gründerin und SPD-Politikerin Verena Hubertz angekündigt.