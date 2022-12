Wie die gesamte Branche sieht sich auch die UFA unter Führung von Nico Hofmann mit Herausforderungen durch ein TV-Geschäft im Umbruch konfrontiert: Neue Partner und Plattformen, aber auch andere Regeln und ein deutlich internationalerer Wettbewerb - wiederum versehen mit mehr Chancen aber auch mehr Konkurrenz. Um der UFA dabei mehr Gehör zu verschaffen und die strategische Kommunikation des Produktionshauses zu intensivieren, holt Nico Hofmann nach Informationen von DWDL.de einen neuen Unternehmenssprecher.

Zum Januar übernimmt demnach Christian Körner die Führung der UFA-Unternehmenskommunikation für die Firmengruppe bestehend aus u.a. UFA Fiction, UFA Serial Drama, UFA Show & Factual und UFA Documentary. In den vergangenen Tagen hat er sich intern bereits vorgestellt, wurde auch schon im UFA-Stammsitz in Potdsam-Babelsberg gesichtet. Der in Köln ansässige Körner wird seine Arbeitszeit mutmaßlich zwischen den beiden Standorten der UFA in Berlin und der Domstadt aufteilen.

Bis vor zwei Jahren lag die Kommunikation der UFA noch in den Händen von Anja Käumle, die im Sommer 2020 dann jedoch nach 16 Jahren zu Netflix gewechselt ist, dort allerdings im Juni diesen Jahres auf eigenen Wunsch wieder von Bord ging. Zuletzt übernahmen Janine Friedrich und Maja Genowa die UFA-Kommunikation.

Der war zuvor 18 Jahre lang bei RTL tätig, übernahm dort zunächst die Unternehmenskommunikation bei RTL Television, später folgten zusätzliche Aufgaben. Seit 2019 war er gesamtverantwortlicher Bereichsleiter Kommunikation und Unternehmenssprecher von RTL Deutschland - bis im Januar diesen Jahres sein Ausscheiden bekannt wurde. Seine Stelle bei RTL Deutschland übernahm Anfang des Jahres dann Frank Thomsen, der das Haus allerdings inzwischen auch schon wieder verlassen hat.

Für Körner ist die neue Aufgabe auch eine Rückkehr: Vor seinem Wechsel zu RTL war er als Pressesprecher für Grundy Light Entertainment, der heutigen UFA Show & Factual, tätig. Zuletzt wirkte Körner für die Kommunikationsagentur FGS Global an dem neuen Super League-Aufschlag der Sportrechte-Agentur A22 Sports Management mit, deren CEO der frühere RTL-Chef Bernd Reichart ist.

Update: Inzwischen hat die UFA die Personalie bestätigt. "Mit Christian Körner beginnt ein neues Kapitel für die Kommunikation der UFA: Christians große Expertise und sein Netzwerk aus jahrzehntelanger Unternehmensarbeit, seine Offenheit, Neugierde und Kontaktstärke – das alles wollen wir für die interne und externe Kommunikationsarbeit der UFA nutzen. Christian wird mich darüber hinaus in allen strategischen Fragen beraten, um die UFA für die kommenden Jahre zu positionieren", sagt UFA-CEO Nico Hofmann.

Und Körner selbst erklärt: "Immer mehr konkurrierende Medienkanäle und -Angebote brauchen vor allem eines: Attraktive Inhalte. Umso mehr freue ich mich auf meine neue Aufgabe bei der UFA, die breit aufgestellt ist, starker Teil eines globalen Netzwerks und voller kreativer und unternehmerischer Ambition. Der Schritt ist auch deshalb ein besonderer für mich, weil ich bei der UFA vor vielen Jahren meine ersten Erfahrungen im TV- und Produktionsgeschäft sammeln durfte und wir seither immer in Verbindung geblieben sind."