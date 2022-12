Das Zweite Deutsche Fernsehen hat ein konkretes Startdatum für seine neue Vorabendserie rund um das "Hotel Mondial" gefunden. Die zwölfteilige erste Staffel aus dem Hause ndf: Hambnurg GmbH soll am 25. Januar 2023 um 19:25 Uhr starten und dann immer mittwochs linear ausgestrahlt werden. Sie übernimmt somit den Sendeplatz, den derzeit noch die Polizeiserie "Blutige Anfänger" bespielt.

In der Serie erhält der tägliche Kampf an der Gästefront, wie es das ZDF bezeichnet, eine neue Dimension, als die Belegschaft eines traditionsreichen Schweriner Hotels eine neue Chefin bekommt. Eva de Vries, gespielt von Gesine Cukrowski, kündigt nämlich einen radikalen Sparkurs an und lässt keinen Stein auf dem anderen. Sie selbst wurde übrigens von der Führung eines weltweit operierenden Hotelkonzerns ins wenig glamouröse Scxhwerin versetzt – mit der Aufgabe, das Haus endlich aus den roten Zahlen zu führen.



Doch nicht nur um Bilanzzahlen dreht sich die Serie. Zeitgleich steht eine junge Frau namens Lara (Joy Ewulu) in der Lobby – und ist bereit, das Hotel in seinen Grundfesten zu erschüttern. Sie will wissen, was vor vielen Jahren eines Nachts geschah, als ihre Mutter verschwand. "Schicksalshafte Verknüpfungen" würden sich auftun, heißt es seitens des ZDF.



Der Ansatz der Serie, die Produzent Johannes Pollmann als Workplace-Dramedy umschreibt, sei: "Mit "Hotel Mondial" wollen wir dieses klassische Serienthema Hotel neu erzählen, in einem neuen Ton, diversen Fokus und aus moderner Perspektive: die der Mitarbeiter. Denn als Angestellter eines Hotels übernimmt man nicht nur einen Job – man übernimmt eine Rolle in einem komplexen Räderwerk mit sehr eigenen Regeln, in dem die Mitarbeiter wieder zu Dienern werden – in einer individualisierten Welt, die eigentlich keine Diener mehr kennt." Im Hotel kreuzten sich Lebensläufe, widersprüchlichste Lebensentwürfe und Identitäten jeder Art. Es sei, so Pollmann, ein idealer Spiegel für Diversität. "Ein Kessel, der ständig erhitzt wird und an dem sich moderne, heutige Geschichten wie Wasserdampf niederschlagen."

Nach derzeitigem Stand läuft das Finale der ersten Staffel am 12. April. In weiteren Rollen spielen der frisch zu "Alles was zählt" zurückgekehrte Daniel Aichinger, Luela Marlen Hintze, Lea Sophie Salfeld, Richard Kreutz, Nhung Hong, Louis Held, Agnes Mann, Salvatore Greco, Bo Hansen, Tobias van Dieken und weitere. Bruce Darnell, Steffen Groth, Larissa Marolt, Jochen Horst, Simon Böer und weitere tauchen in Gastrollen auf. Barbara Süvern ist die ausführende Produzentin, auf dem Regiestuhl wechselten sich Jurij Neumann, Hartwig van der Neut und Eva Wolf ab. Head-Autoren sind Markus Stromniedel und Roger Schmelzer (Folgen 7 bis 12).