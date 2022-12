Kooperationen zwischen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und den Machern der RTLzwei-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" gab es auch in der Vergangenheit schon, nun steht ein neues Projekt in den Startlöchern: Am Montag wurde die erste Folge der neuen Webserie "Komma klar" in der "Köln 50667"-App und dem YouTube-Kanal des Formats veröffentlicht. Es geht darin um acht junge Erwachsene, die rund um eine Kölner Berufsschule aufeinandertreffen.

Im Mittelpunkt der von der bpb beauftragten Webserie stehen mit Oskar Straubinger (Marcel Thorwesten) und Aylin Demirs (Celina Habel) zwei Figuren, die auch in "Köln 50667" zu sehen sind. In "Komma klar" beginnen sie eine Ausbildung in Mediengestaltung. Ihr erstes Videoprojekt zum Thema "Diverses Deutschland" stellt sie dabei vor Herausforderungen, die sie nur gemeinsam bewältigen können. Auf diesem Weg sollen Themen wie Diversität, Rassismus, Hatespeech und sexuelle Identität angesprochen werden.

Mit "Humor und einer Soap-Dramaturgie" sollen die Fans von "Köln 50667" dazu gebracht werden, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Die insgesamt 45 Folgen in einer Länge zwischen fünf und zehn Minuten sind dafür im Vlog-Stil gehalten: Die Hauptcharaktere filmen sich mit ihrem Handy selbst und richten sich in Call-to-Actions mit ihren Gedanken und Fragen direkt an ihre junge Community. Begleitet wird das Ganze auch auf Facebook, TikTok und Instagram, wo auch Live-Talks gepalnt sind.

Entwickelt und produziert wurde "Komma klar" von der Social-Media-Agentur Magic Connection GmbH, die wie "Köln 50667"-Produzent Filmpool Entertainment zu All3Media Deutschland gehört.