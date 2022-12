Mit Beginn des neuen Jahres wird sich im Ersten am Montagabend einiges ändern. Die auffälligste Neuerung ist dabei der Einstand von Louis Klamroth als neuer Moderator bei "Hart aber fair" - doch auch im weiteren Verlauf gibt es frischen Wind, zumindest in Form neuer Namen für die Dokumentations-Labels am späten Abend.

So feiert am 9. Januar um 22:50 Uhr die neue Dokumentationsreihe "ARD Wissen" ihre Premiere. Den Anfang macht die zweiteilige Reihe "Deutschland im Ernstfall", in der Presenterin Lena Ganschow die Schwachpunkte unserer Infrastruktur unter die Lupe nimmt. Um 23:35 Uhr folgt schließlich "ARD History". Unter diesem neuen Label werden fortan die Geschichtsdokumentationen gebündelt, die bislang unter dem Namen "Geschichte im Ersten" gezeigt wurden. Zum Start läuft die Dokumentation "Stalingrad - Stimmen aus Ruinen" von Artem Demenok.

Einem Bericht von "TV Wunschliste" zufolge erhält auch die bislang meist am späten Montagabend ausgestrahlte Reihe "Die Story im Ersten" einen neuen Titel. Wie der Sender bestätigte, hört diese fortan auf den etwas kompakteren Namen "ARD Story" und soll "auf verschiedenen linearen Sendeplätzen" gezeigt werden. Wann die nächsten Folgen laufen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Als Grund für die neue Strukturierung gibt die ARD den "digitalen Umbau" an. Die Labels sollen demnach der Orientierung dienen und eine inhaltliche Klammerfür die auf lineare und non-lineare Nutzung ausgerichteten Formate bieten, "da die ARD gezielt die dokumentarischen und investigativen Angebote in der Mediathek ausbauen und stärken will", wie der Sender gegenüber "TV Wunschliste" erklärt.

Einen neuen Namen bekommt im neuen Jahr übrigens auch das "Kulturjournal", das am späten Montagabend im NDR Fernsehen läuft. Vom 9. Januar an geht die Sendung unter dem Titel "NDR Kultur - Das Journal" an den Start - in Anlehnung an den Radiosender NDR Kultur. Ziel sei es, alle Kulturangebote des NDR künftig unter einem Absender auszustrahlen.