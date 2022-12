Trotz des frühen Ausscheidens aus der Fußball-Weltmeisterschaft will Amazon an der angekündigten Dokumentation über die deutsche Nationalmannschaft festhalten. "Wie angekündigt zeigt Prime Video 2023 eine 'All or Nothing'-Dokumentation über den Weg der deutschen Nationalmannschaft der Herren auf dem Weg zur WM in Katar und die Vorkommnisse vor Ort", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte das von UFA Documentary produzierte Projekt im September angekündigt. Geplant sind demnach sechs Folgen, die das DFB-Team beim Ziel verfolgen, zurück an die Weltspitze zu gelangen, wie es damals hieß - ein Ziel, das nicht erreicht wurde, wie man jetzt weiß.

Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video, versprach in diesem Zusammenhang "einzigartige intime und emotionale Einblicke" und hoffte da noch auf ein "Happy End". Regie führt Christian Twente ("Uli Hoeneß - Der Patriarch"), Produzent ist Marc Lepetit ("Ku'damm 63", "Sturmfahrt").

"Es ist eine Ehre, die Faszination des Spiels und der Mannschaft hinter dem DFB-Team, die Herausforderungen des größten Turniers der Fußballwelt und die Erzählform des Formates zusammenzubringen", sagte Lepetit im Vorfeld. "Gemeinsam mit unserem kreativen Team, unserem Partner Stereo Films und Amazon Studios fangen wir die Geschichten ein, freuen uns über die Offenheit und das Vertrauen des Teams." Man darf auf das Ergebnis gespannt sein - mehr denn je.