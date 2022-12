Schon vor einigen Monaten kündigte die Mediengruppe Österreich an, einen deutschen Ableger ihres Online-Angebots oe24 starten zu wollen. Nun ist er unter dem Titel "DE24Live" an den Start gegangen. Inhaltlich will man einen vollumfänglichen Mix aus Breaking News und Artikeln aus Bereichen wie Politik, aber auch Society, Entertainment und Lifestyle bieten und fischt damit in einem ähnlichen Teich wie beispielsweise "Bild".

Das Angebot wird zwar aus dem oe24-Newsroom in Wien heraus produziert, aber von einem eigenständigen Team, das ausschließlich für das bundesdeutsche Angebot verantwortlich ist. Geführt wird es von Tamara Fellner als CEO. Wolfgang Fellner, der sich in der Pressemitteilung selbst als "'Österreich'-Mastermind" bezeichnen lässt, zeichnet für die konzeptionelle und strategische Entwicklung verantwortlich, Niki Fellner hat die Gesamtleitung für die oe24 und de24-Gruppe.

Die Erwartungen sind durchaus hoch - und Reichweite will man vor allem auch dadurch generieren, dass man anders als die meisten Konkurrenten auf Paid-Content verzichtet und ein frei zugängliches, rein werbefinanziertes Angebot betreibt. Bis Februar befinde man sich noch in einer Test-Phase, während der das Angebot ausgebaut und weiterentwickelt werden soll, schon zur Jahresmitte 2023 strebt man dann aber einen Platz "im Top-Ranking der deutschen Online-Angebote" an.

Tamara Fellner sagt: "Wir haben mit 'DE24Live' in Rekordzeit eine ganz neue News-Seite für Deutschland entwickelt. Ziel von 'DE24Live' ist eine kostenfreie News-Plattform, die in den nächsten Monaten mit der Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten ein Höchstmaß an Aktualität für Breaking News und an User-generated Content anbieten soll. In der Endausbaustufe wird 'DE24Live' ein nach den Interessen der User gestaltetes und erstmals mit Social Media verbundenes News-Portal werden."

Niki Fellner ergänzt: "Das neue 'DE24Live' ist ein klares Zeichen für die Expansion der Mediengruppe Österreich und insbesondere unseres Online-Angebots oe24 über Österreichs Grenzen hinaus nach Deutschland. Unter optimaler Nutzung aller Synergien unserer Mediengruppe wollen wir mit 'DE24Live' langfristig mehr als 10 Millionen Euro Umsatz und einen Platz im Top-Ranking der deutschen Online-News-Angebote erreichen."