Nach seinem Wechsel vom ZDF zu RTL wird Dirk Steffens im kommenden Jahr mit einer neuen Quizshow bei RTL zu sehen sein. Diese soll dann auch die Marke "Geo" stärken, für die der Wissenschaftsjournalist seit einiger Zeit als Experte tätig ist. "In 55 Fragen um die Welt - Die große Geo-Show" nennt sich die geplante Produktion von RTL Studios, deren Ausstrahlung für das kommende Jahr geplant ist. Die Moderation der Sendung übernimmt Sonja Zietlow.

In der Show schickt Steffens fünf Prominente auf eine Mission. In verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten widmen sie sich mit vielen offenen Fragen je einem bestimmten Projekt, um mehr über die Welt zu erfahren. RTL verspricht "spektakuläre Erfahrungen" sowie "bemerkenswerte Informationen über Natur, Mensch und Tier". Als Expertinnen und Experten für einen Kontinent kehren sie schließlich zurück ins Studio und treten in Quizrunden gegeneinander an.

Wer es ins Finale schafft, spielt zusammen mit Dirk Steffens um den Sieg und das Preisgeld für eines der besonderen Projekte. Nach Angaben des Senders soll die Show "ein spannendes Quiz mit bildstarken Missionen der Prominenten" kombinieren. Wann genau die erste Ausgabe ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.