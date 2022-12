Das RTL-Magazin "Extra" muss seinen seit vielen Jahren angestammten Sendeplatz am Montagabend abgeben und wird ab dem kommenden Jahr stattdessen immer dienstags im Anschluss an "RTL direkt", also gegen 22:35 Uhr an den Start gehen. Dafür erhält das Magazin nun auch wieder mehr Sendezeit und wird auf 90 Minuten ausgedehnt.

Durch die Einführung von "RTL direkt" hatte man die Sendezeit des Magazins im Herbst vergangenen Jahres von 70 auf 50 Minuten verkürzen müssen, weil RTL durch Drittsendelizenzen verpflichtet ist, montags um 23:25 Uhr "Spiegel TV" zu zeigen. Dieses Problem hat man am Dienstagabend nicht.

Auch wenn der Montagabend seit vielen Jahren der gewohnte Sendeplatz für "Extra" ist: Schon in diesem Jahr hatte die Sendung mehrfach auf den Dienstagabend ausweichen müssen, etwa wenn montags längere Shows zu sehen waren, die nach einer Unterbrechung für "RTL direkt" noch weitergeführt wurden.

"Extra" bekommt im neuen Jahr obendrein bekanntlich auch ein neues Gesicht: Mareile Höppner wechselt von der ARD, wo sie zuletzt "Brisant" präsentierte, zu RTL und tritt bei "Extra" die Nachfolge von Nazan Eckes an. Ihre erste Sendung moderiert sie am 10. Januar. Höppner soll bei RTL zudem auch vertretungsweise durch "Stern TV" führen. Größere Änderungen am Konzept von "Extra" hat RTL unterdessen nicht angekündigt.