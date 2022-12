Nach dem Erfolg zweier Staffeln in diesem Jahr, wird RTL auch 2023 mit der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" ins Jahr starten. Das mehrtägige Special der erfolgreichen Quizshow mit Günther Jauch läuft erstmals sogar an fünf Abenden am Stück - konkret zwischen dem 2. und 6. Januar wieder täglich um 20:15 Uhr.

Geplant sind an allen fünf Abenden vierstündige Ausgaben des von Endemol Shine Germany produzierten Dauerbrenners, montags bis donnerstags lediglich 20 Minuten lang unterbrochen durch "RTL Direkt". Von Montag bis Donnerstag kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung, die dann am Freitagabend läuft. In dieser gibt's die Chance auf den Hauptgewinn in Höhe von drei Millionen Euro.

Bislang hatte RTL bereits zwei Mal auf die "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" gesetzt: Bei der Premiere im Januar steigerte sich der Quiz-Marathon im Laufe der Woche auf fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch die zweite Staffel war im August ein schöner Quoten-Erfolg für den Sender - die Final-Folge markierte mit einem Marktanteil von 21,6 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert seit Jahren.

Auch zum Start ins Jahr setzt RTL übrigens auf eine XXL-Show: Am 1. Januar wird der Sender zwischen 20:15 Uhr und 1:00 Uhr eine neue Folge von "Unvergessen - Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momente" setzen. Zuvor gibt es um 19:05 Uhr zudem den Pannen-Rückblick zu sehen - diesmal allerdings nicht als "Life! Dumm gelaufen", sondern unter dem Namen "Dumm gelaufen - Die lustigsten Schlamassel des Jahres".