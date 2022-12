Sechs Wochen lang stehen bei Vox ab dem 3. Januar dienstags um 20:15 Uhr Geschichten über Rettungskräfte auf dem Programm - und zwar zu Wasser, ind er Luft, auf der Erde oder im Kampf gegen das Feuer - daher auch der Name: "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element". Die Notsituationen sollen aus der Sicht derer erzählt werden, die in der Regel als Erste am Einsatzort eintreffen. Die Macher versprechen "einen sehr persönlichen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der Menschen, die jeden Tag um das Leben anderer kämpfen".

In der ersten Folge ist das etwa die Luftrettung Martin 8 in Hochgurgl, die alarmiert wird, als ein Kind mit einem Mountainbike stürzt und sich gefährlich im Bereich der Halswirbelsäule verletzt wird. Auch die Bergrettung Sölden ist mit involviert. Die Besatzung der Humanity 1 ist im Mittelmeer im Rettungseinsatz bei der Evakuierung eines Flüchtlingsboots. Und die Freiwillige Feuerwehr Mücke aus Hessen löscht einen in Flammen stehenden LKW und versucht zu verhindern, dass das Feuer auf umliegende Anbaugebiete übergreift.

Produziert wird das Format von Fandango und Filmreif TV.