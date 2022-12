am 15.12.2022 - 10:05 Uhr

Wenn das Jahr 2022 in Kürze auch in der RTLzwei-Daily "Köln 50667" zu Ende geht, dann werden mit Blick auf die rund 250 gezeigten Episoden zumindest im linearen Fernsehen um 18:05 Uhr die niedrigsten Zielgruppen-Marktanteile aller Zeiten stehen. Holte die Produktion von Filmpool Entertainment 2018 noch rund neuneinhalb Prozent, werden es in diesem Jahr um die dreieinhalb Prozent sein. Anders als "Berlin – Tag & Nacht", das ebenfalls klar nachgegeben hat und auf etwa viereinhalb Prozent kommt, liegen die Kölner Geschichten linear nun unter Senderschnitt.

"Die genannten Formate haben nicht weniger Fans oder Zuschauer:innen als vor zehn Jahren. Sie schauen nur woanders – nämlich bei YouTube, bei RTL+", sagt Felix Wesseler, Chief Operating Officer der herstellenden Firma Filmpool im Exklusiv-Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. Filmpool-Chef Vittorio Valente spricht in Bezug auf beide RTLzwei-Soaps von "unglaublich starken Marken" und dennoch musste bei "Köln 50667" "etwas getan werden", um die linearen Werte wieder zu steigern.

Marktanteil-Langzeittrend: Köln 50667 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zum zehnjährigen Jubiläum, das im Programm bereits im Januar gefeiert wird, wird die Serie "wirklich komplett verändert" werden, wie Valente ankündigt. Nicht weniger als den "größten Relaunch aller Zeiten" hat sein Team zuletzt umgesetzt. "Die Handlung wird in einen anderen Kölner Stadtteil umziehen, um etwas näher bei der klassischen Zielgruppe ansässig zu sein. Insgesamt werden wir erwachsener", verspricht er.

Das mag auch insgesamt auf Filmpool zutreffen, wo man laut Valente aus dem Scripted-Genre Fiktion machen wolle. "Wir arbeiten hier mit Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen – mit richtigen Schauspielerinnen und Schauspielern." Sichtbar werden sollen diese Ambitionen in einem jüngst fertiggestellten Piloten einer täglichen Serie, der "absolut hochkarätig" besetzt sei. Für welchen Sender dieser umgesetzt wurde, wollte der Filmpool-Geschäftsführer jedoch nicht verraten.

Lesen Sie hier das komplette Wortlaut-Interview mit Filmpool-Geschäftsführer Vittorio Valente und COO Felix Wesseler über Courtshows, Fiktion, die Zusammenarbeit mit Sat.1 und neue Ideen.