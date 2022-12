Es war Herbst 2019, als der Kinofilm zur Serie "Der letzte Bulle" in den deutschen Lichtspielhäusern startete. Etwas mehr als drei Jahre danach wird die Produktion mit Henning Baum in tragender Rolle als Ermittler Mick Brisgau nun ihre deutsche Free-TV-Premiere feiern. Zwischen den Jahren will Sat.1, also jener Sender, der einst auch die Serie zeigte, diesen an einem Mittwoch ausstrahlen.

Die Programmierung überrascht ein wenig, will Sat.1 doch ab 2023 den Donnerstagabend zum Abend für deutsche und europäische Krimi-Fiction machen. Die Filmversion von "Der letzte Bulle" läuft nun am 28. Dezember ab 20:15 Uhr. Der Kinofilm ist übrigens ein Remake der bis 2014 gelaufenen Serie. In den 1980ern fällt der Polizist Mick (Henning Baum) ins Koma, aus dem er erst nach 25 Jahren wieder erwacht. Der Macho hat Schwierigkeiten, sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen - und als wäre eine Frau als Chefin nicht genug, ist seine Ex auch noch mit einem Schwächling verheiratet. Ausgerechnet mit diesem als Partner soll Mick nun einen Maulwurf bei der Polizei enttarnen. Peter Thorwarth, der auch Regie führte, schrieb das Buch zum Film zusammen mit Stefan Holtz.



Auf hohe Quoten Ende des Jahres hofft Sat.1 übrigens auch wieder mit der Programmierung eines Klassikers. Auch in diesem Jahr wird am 24. Dezember, Heilig Abend, zur besten Sendezeit "Kevin – Allein zu Haus" laufen. Das überrascht überhaupt nicht, holte die Komödie 2020 und 2021 doch um die 24 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Primetime am ersten Weihnachtsfeiertag wird "Kevin – Allein in New York" bespielen. Um die 18 Prozent Marktanteil holte dieser Film im zurückliegenden Jahr.