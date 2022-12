Die europäische Serie "Parlament", die von Studio Hamburg Serienwerft und cinétévé für One, SWR, WDR und France Télévision produziert wird, geht in eine dritte Staffel. In dieser wird Schauspielerin Karin Hanczewski auf ihren "Tatort"-Kollegen Martin Brambach sowie Soma Pysall ("Para - Wir sind King") und Barbara Krzoska ("Windstill") treffen. Vor der Kamera stehen darüber hinaus unter anderem Johann von Bülow, Elina Löwensohn und Xavier Lacaille.

Gedreht wurden die zehn neuen Folgen bis zu diesem Freitag an Originalschauplätzen in Straßburg und Brüssel. Inhaltlich dreht sich erneut alles um politische Intrigen, Scharmützel und Manipulationen rund um das Geschehen im Europaparlament. Samy (Xavier Lacaille) hat sich zum politischen Berater hochgearbeitet, während Rose (Liz Kingsman) eine Karriere als freiberufliche Journalistin anstrebt. Michels (Philippe Duquesne) Amtszeit als Präsident neigt sich dem Ende entgegen und Martin (Johann von Bülow) findet sich wieder mitten im Kampf um die Präsidentschaft.

Die Ausstrahlung der dritten Staffel von "Parlament" ist für Oktober kommenden Jahres bei One geplant und wird wieder sowohl in synchronisierter Fassung als auch in der Originalfassung in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Dort stehen aktuell auch die ersten beiden Staffeln der Serie zum Abruf bereit - nach Angaben des WDR brachten es diese bislang auf fast zwei Millionen Videoaufrufe.

Produziert wird die Serie von Dagmar Rosenbauer und Jan Diepers (Studio Hamburg Serienwerft), sowie von Charlotte Ortiz und Fabienne Servant Schreiber (cinétévé). Die Drehbücher stammen von Headautor Noé Debré sowie von Mareike Engelhardt, Andrew Bampfield, Pierre Dorac und Maxime Calligaro. Regie führten Jérémie Sein, Amélie Bonnin, Pierre Dorac, Moritz Parisius und Noé Debré.