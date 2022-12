Schauspieler Jo Weil kehrt ans Set der RTL-Soap "Unter uns" zurück. Wie der Privatsender bestätigte, steht der 44-Jährige für die Produktion von UFA Serial Drama wieder in der Rolle des Star-Architekten Dominic Adams vor der Kamera. Fans der Soap müssen sich jedoch noch in Geduld üben: Die erste neue Folge mit Weil wird voraussichtlich am 28. Februar 2023 bei RTL zu sehen sein.

"Dominic Adams ist eine tolle Rolle mit einer wichtigen Message. Ich bin sehr stolz ihn spielen zu dürfen und auch ganz besonders darauf, dass diese Figur so viel Unterstützung von den Fans erfährt", sagte Weil. "Deshalb freue ich mich riesig, dass er nun wieder in der Schillerallee auftaucht und bin gespannt, was er dort als Nächstes erleben wird. Ich bin sehr glücklich, nun wieder zur 'Unter uns'-Familie zurückzukehren."

Weil, der über viele Jahre hinweg bei "Verbotene Liebe" mitwirkte und zwischenzeitlich auch für "Alles was zählt" drehte, gehörte zuletzt bis Sommer dieses Jahres zum Ensemble von "Unter uns". Seine Serienfigur war damals unsterblich in die von Claudelle Deckert verkörperte Eva Wagner verliebt. Deckert nahm sich zuletzt ebenfalls eine Auszeit von "Unter uns", wird aber schon in wenigen Tagen wieder in der Soap zu sehen sein. Zuletzt war allerdings von "Bild" darüber spekuliert worden, dass Deckert möglicherweise demnächst komplett aus der Serie ausscheiden wird.

Zunächst einmal werden Dominic und Eva aber wieder aufeinandertreffen - was Fans des Dauerbrenners freuen dürfte. RTL orakelt bereits, dass es dann um ein "Geheimnis aus der Vergangenheit" gehen wird.