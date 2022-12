Seit 2019 gibt's im Wrestling-Bereich wieder Konkurrenz für die bis dahin alles dominierenden Shows der WWE: Das von Tony Khan gegründete All Elite Wrestling (AEW). Während die WWE-Shows "Smackdown" und "RAW" hierzulande frei empfangbar bei ProSieben Maxx zu sehen sind, waren die AEW-Shows "Dynamite" und "Rampage" bislang zahlender Kundschaft des Senders Warner TV Serie vorbehalten - wo sie erwartungsgemäß nur überschaubare Reichweiten von zuletzt im Schnitt meist um 30.000 Personen erzielten. Ab dem kommenden Jahr befördert WB Discovery die Übertragungen nun aber ins Free-TV.

Beide Shows werden ab dem 29./30. Januar 2023 jeweils kurz nach der US-Premiere bei DMAX zu sehen sein - das zweistündige "AEW Dynamite" läuft dann immer sonntags um 23:15 Uhr, die 60-minütigen Folgen von "AEW: Rampage" sind montags ab 0:15 Uhr zu sehen. Bei Warner TV Serie enden die Ausstrahlungen Ende des Jahres. Während der ersten Januar-Wochen findet die Veröffentlichung exklusiv auf dem Youtube-Channel WarnerTV Wrestling DE statt. An der personellen Besetzung ändert sich nichts, für den deutschen Kommentar sind wie auch bislang Mike Ritter und Günter Zapf bei "AEW: Dynamite" und zusätzlich Oliver Copp bei "Rampage" zuständig.

Marion Rathmann, die fürs Programm des gesamten Senderportfolios von Warner Bros Discovery im deutschsprachigen Bereich verantwortlich zeichnet, sagt: "In den USA zählen die All Elite Wrestling Formate zu den quotenstärksten Wrestling-Shows und auch in Deutschland finden AEW: Dynamite und AEW: Rampage großen Anklang und haben bei WarnerTV Serie eine starke Fangemeinde aufgebaut. Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen: DMAX und All Elite Wrestling bilden hierfür das perfekte Tag Team. Mit dem Wechsel ins Free-TV zu unserem reichweitenstarken Männersender wollen wir die AEW-Fangemeinde ausbauen und beide Shows einem noch größeren Publikum zugänglich machen. Gleichzeitig wird das Programmangebot für unsere DMAX-Zuschauer mit neuem, actionreichen Content erweitert."