am 13.12.2022 - 11:40 Uhr

Kabel Eins hat angekündigt, die neue Staffel seiner erfolgreichen Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" ab dem 8. Januar ins Programm zu nehmen. Die seschs neuen Folgen laufen wie gehabt sonntags um 20:15 Uhr - also dort, wo schon die vergangenen beiden Staffeln mit Marktanteilen von bis zu 7,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichneten.

Neu ist, dass die Geschichten rund um die bekannteste Auswandererfamilie Deutschlands vorab exklusiv bei Joyn Plus+ zum Abruf bereitstehen. Ab dem 25. Dezember wird der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 wöchentlich jeweils zwei neue Folgen veröffentlichen. Mit Beginn der TV-Ausstrahlung wird dort somit die gesamte Staffel zur Verfügung stehen.

In der dritten Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" begeben sich Manu und Konny Reimann auf einen Roadtrip durch die USA, um sich ihren alten Lebenstraum zu erfüllen, einmal jeden US-Bundesstaat besucht zu haben. Insgesamt umfasst der vierwöchige Trip 8.000 Kilometer durch 17 Bundesstaaten - an frischen Reimann-Geschichten dürfte es also nicht mangeln.

Die Reimanns waren nach mehreren Jahren bei RTLzwei in diesem Jahr zu Kabel Eins gewechselt und knüpften dort aus Quotensicht an die bisherigen Erfolge an. Produziert wird "Willkommen bei den Reimanns" von Joker Pictures.