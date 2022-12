Wenn RTL 2023 ins Dschungelcamp lädt, dann wird einiges neu und anderes so wie früher sein. Zunächst zum Gewohnten: Erstmals seit Anfang 2020 wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wieder in Australien produziert. 2021 musste RTL wegen der Pandemie auf eine in Deutschland produzierte Version setzen, 2022 ging es für die Promis nach Südafrika, was wegen der Zeitverschiebung zur Folge hatte, dass die abendlichen RTL-Liveshows im Dunkeln von Statten gingen. 2023 kehrt der RTL-Dschungel nun nach Australien zurück.

Neu wird sein, dass Moderatorin Sonja Zietlow nicht mehr gemeinsam mit Daniel Hartwich moderiert, sondern mit Jan Köppen. Diese Personalie wurde schon vor einigen Monaten festgelegt (DWDL.de berichtete). Neu wird auch sein, dass der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin erstmals nicht mehr am dritten Samstag der Sendung gekürt wird, sondern am dritten Sonntag. Heißt: Die kommende Staffel fällt um einen Tag länger aus als ihre Vorgänger.

Beginnen wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Freitag, 13. Januar 2023 um 21:30 Uhr. Das Finale steigt somit am Sonntag, 29. Januar des kommenden Jahres. Und auch eine Wiedersehensshow, in der die Teilnehmenden im Baumhaus aufeinandertreffen, hat RTL erneut geplant. Bisher immer sonntags zu sehen, wandert "Das große Wiedersehen" nach Angaben des Kölner Senders im nächsten Jahr auf Montag, 30. Januar 2023.

Live aus Köln soll sich auch 2023 jede Nacht "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" anschließen. Angela Finger-Erben und Olivia Jones diskutieren darin in bekannter Manier mit Gästen das Geschehen im Dschungel. Garniert wird alles mit Live-Schalten nach Australien, "verrückten Spielen" und Dschungel-Klatsch aus den sozialen Netzwerken.