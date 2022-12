Popsängerin Sarah Connor wird in der kommende Woche im neuen "Sat.1-Jahresrückblick" mit Jörg Pilawa auftreten. Das hat der Privatsender am Mittwoch bekanntgegeben. "Es gibt auch gute Nachrichten", schrieb Sat.1 am Mittwoch in einer Mitteilung und erlaubte sich damit einen kleinen Seitenhieb in Richtung RTL.

Bei RTL war es am Sonntagabend bei "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" zu einem kleinen TV-Eklat um Connors kurzfristig abgesagten Auftritt gekommen. Die Musikerin hatte sich in der RTL-Show dafür entschuldigt, wegen einer Erkältung nicht wie geplant auftreten zu können, da überraschte Moderator Thomas Gottschalk mit einem bemerkenswerten Spruch - und berichtete davon, was er dem Team nach Connors Absage erzählt habe. Er habe gesagt: "Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt."

Schnell schob Gottschalk hinterher: "Die haben sich alle auf dich gefreut, ich mich ja auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem wurscht." Connor blieb während des Telefonats zwar noch gelassen, machte ihrem Ärger allerdings später bei Instagram Luft. "Ok, was war das denn eben?", fragte sie in ihren Stories - und versah das Posting mit drei Hashtags: "Alte weiße Männer", "RTL, ihr habt noch viel zu lernen" und "Muss ich mir nicht gefallen lassen."

Im "Sat.1-Jahresrückblick" wird sie nun also doch noch zu ihrem Auftritt kommen. Gesendet wird die Show am Mittwoch, den 21. Dezember aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Die Produktion übernimmt Cheerio Entertainment. Als weitere Gäste hat Sat.1 unter anderem Karoline Herfurth, Linda Zervakis, Marcel Reif und Smudo angekündigt. In der Show soll es sowohl um "denkwürdige als auch hoffnungsvolle Momente" gehen.