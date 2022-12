Nach dem Erfolg von "Bushito - Reset" hat RTL jetzt ein weiteres Doku-Format mit dem Rapper und seiner Frau Anna-Maria angekündigt. Die Fortsetzung hört auf den Titel "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und wird ab dem 12. Januar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr gezeigt. Die Produktion übernimmt Good Guys Entertainment.

In der Reihe soll die Frage geklärt werden, wie sich die Großfamilie mit sieben Kindern, darunter einjährigen Drillingen, in Dubai eingelebt hat. Gezeigt werden sollen "Probleme, Herausforderungen, aber auch die vielen schönen Momente eines neuen Lebens ohne Polizeischutz in zunächst ungewohnter Freiheit", wie der Sender ankündigt. Zuvor hatte Bushido jahrelang in Deutschland unter dem Schutz des LKA gelebt.

Ebenfalls am 12. Januar wird RTL eine weitere neue Doku ins Programm nehmen - die sich jedoch einem ganz anderen Aspekt des Auswanders widmen wird. "Unser Traum vom Ruhest(r)and" nennt sich die Doku, die ab 22:35 Uhr ausgestrahlt wird. Begleitet werden darin sechs Rentnerinnen und Rentner auf ihrem Weg nach Spanien, Polen, Bulgarien und in die Türkei.

Die Beweggründe für einen Ruhestand am Meer könnten unterschiedlicher nicht sein. Erzählt wird von finanziellen Sorgen bis hin zur Suche nach der neuen großen Liebe.