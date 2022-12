Mit über 13 Prozent Zielgruppen-Marktanteil war die zweite und Anfang dieses Jahres am Freitagabend gezeigte "Murmel Mania"-Staffel ein schöner Erfolg für den Privatsender RTL. Nun hat der Sender eine weitere und wieder vierteilige Staffel des Formats in Aussicht gestellt – sie soll am Freitag, 13. Januar um 20:15 Uhr starten und somit vor der Auftaktfolge der neuen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Staffel zu sehen sein. Elena Miras, Thorsten Legat und Filip Pavlovic wurden als Teilnehmende in der ersten neuen Folge angekündigt.