RTL hat für den Januar zwei neue Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show" angekündigt. Anders als zuletzt üblich, werden diese allerdings nicht live gesendet, sondern noch im Dezember aufgezeichnet.

Ausgestrahlt werden die beiden Ausgaben am 7. und 8. Januar um 20:15 Uhr und damit an zwei Abenden in Folge - so wie schon einmal im September. Damals hatte die Show mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Spielleiter Thorsten Schorn erstmals auch an einem Sonntagabend gute Quoten erzielt. Zuletzt war "Denn sie wissen nicht, was passiert" im November zu sehen, allerdings ohne Thomas Gottschalk, weil dieser wegen einer Klausel in seinem "Wetten, dass..?"-Vertrag nicht bei RTL auftreten durfte (DWDL.de berichtete).

Ab dem 14. Januar gibt es bei RTL am Samstagabend übrigens ein Wiedersehen mit Dieter Bohlen, der nach seiner vorübergehenden Pause noch einmal hinter das Jurypult von "Deutschland sucht den Superstar" zurückkehren wird. Klar ist inzwischen auch, dass die Castingshow in den ersten Wochen im Umfeld der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgestrahlt werden soll. Hiermit geht es bekanntlich am 13. Januar weiter.

Und auch "Wer wird Millionär?" bleibt nach der "3-Millionen-Euro-Woche" weiterhin im RTL-Programm - und das sogar mit dreistündigen Ausgaben, wenn auch unterbrochen durch "RTL Direkt". Nachdem das Quiz vom 2. bis 6. Januar sogar täglich laufen wird, geht es am 9. Januar um 20:15 Uhr mit den regulären Folgen am Montagabend weiter. Zusammen mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird Günther Jauch somit also zum Start ins neue Jahr an gleich acht Abenden in Folge zu sehen sein.