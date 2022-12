Die Fernsehsender von ProSiebenSat.1 konnten am Mittwoch über einen längeren Zeitraum hinweg kein Programm senden. Stattdessen sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer lediglich Schwarzbild. Die Rede ist von rund einer Viertelstunde, in der die Programme nicht zu sehen waren. Grund für den Sendeausfall, der sich am Nachmittag ereignete, war ein Stromausfall in Unterföhring, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin gegenüber DWDL.de.

Was genau zu dem Stromausfall führte, war zunächst nicht bekannt. Weil ProSiebenSat.1 jedoch auf eine Havarieleitung setzte, konnte die Übertragung der TV-Programme nach einigen Minuten wieder fortgesetzt werden. In einigen Fällen klagten einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch über anhaltende Empfangsschwierigkeiten, allen voran über das Netz von Vodafone. Inzwischen dürften die Probleme jedoch auch dort behoben worden sein.

Unklar war zunächst, ob es in Folge des Stromausfalls möglich ist, die in Unterföhring produzierten ProSieben-Magazine "taff" und "Galileo" zu senden. Gegen 17 Uhr begann die Ausstrahlung von "taff" letztlich allerdings wie geplant.