am 16.12.2022 - 11:27 Uhr

Neben für den Jahresanfang angekündigten neuen Folgen von "Die Geissens" setzt RTLzwei in der ersten Sendewoche 2023 auch auf eine frische Staffel der Reportage-Sendung "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez". Sie wird donnerstags, beginnend am 5. Januar, jeweils um 20:15 Uhr zu sehen sein – geplant ist die Ausstrahlung von zunächst drei Episoden.

Die Story House Productions GmbH hat auch für diese Episoden Menschen auf dem Kiez begleitet. Etwa Gogo-Tänzerin Marie, die sich frisch mit ihrem Freund verlobt hat und gegen Vorurteile ankämpfen muss. Oder Kiez-Hausmeister Atze, der mit seinem Stiefsohn Jan die kuriosesten Dinge erlebt – etwa in SM-Kellern. Doch langsam sitzt bei Atze das Geld nicht mehr so locker. Da soll ein neuer Job helfen…



Schon am 3. Januar starten insgesamt sechs neue Folgen von "Hartz und herzlich", die immer dienstags um 20:15 Uhr laufen. UFA Show & Factual GmbH produziert das Format. Geplant ist die Ausstrahlung von sechs einstündigen Episoden aus Mannheim. Im Anschluss um 21:15 Uhr gibt es zunächst drei neue Episoden aus Krefeld zu sehen, ab dem 24. Januar drei weitere aus Eberswalde.



Auch im RTLzwei-Nachmittagsprogramm wird sich zu Beginn des Jahres etwas tun. Auch weiterhin sollen dort zweistündige Sozial-Reportagen wiederholt werden. Ab kurz vor 14 Uhr, wo aktuell "Hartz und herzlich" beheimatet ist, soll ab dem 2. Januar dann "Hartz Rot Gold" laufen. Im Fokus der Reportagen stehen ebenfalls Menschen, die jeden Cent doppelt umdrehen müssen.