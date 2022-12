Riccardo Simonetti wird sich auch im kommenden Jahr auf die Suche nach Make-up-Talenten begeben. Wie ZDFneo am Freitag bestätigte, soll es im Herbst 2023 eine zweite Staffel von "Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star" geben, hinter dem erneut die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP stehen wird. Bei der Show handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen BBC-Formats.

© ZDF/Markus Burke Jasmin Maeda

Die zweite Staffel soll nach Angaben des Senders inhaltlich an die im September gestartete erste Staffel anknüpfen. "Damit bietet sie nicht nur einer ganzen Branche mit ihren Talenten eine Bühne, sondern führt dem Publikum vor Augen, dass Make-up mehr als bloße Schminke sein kann", so ZDFneo über das Format. Für die Kandidatinnen und Kandidaten sei Make-up "ein starkes Ausdrucksmittel". Der Bewerbungsaufruf für die neuen Folgen wird Anfang 2023 starten.

Aus Quotensicht erwies sich die erste Staffel von "Glow Up" in diesem Jahr für ZDFneo zumindest mit Blick auf die lineare Nutzung als mäßiger Erfolg. Einzelne Folgen erreichten auf diesem Wege bis zu 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil in der Spitze bei 1,6 Prozent. Für die Fortsetzung besteht also noch Luft nach oben.