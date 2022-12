Die von "Panorama" bekannte Anja Reschke wird, wie nun feststeht, ab Februar kommenden Jahres ihr neues Format im Ersten Deutschen Fernsehen bekommen. Die Sendung mit dem erst ungelenken Titel "Reschke Fernsehen" soll am 9. Februar debütieren, wie nun feststeht. Somit ist auch klar: Die "Recherche-Show", wie Das Erste sie nennt, wird nicht etwa in direkter Konkurrenz mit den ZDF-Satire-Programmen am Freitagabend zu sehen sein, sondern am Donnerstagabend, wo Das Erste etwa mit "extra 3" schon humorig unterwegs ist.

"extra 3" soll auch direkt beim Anschieben helfen und wird Lead-In des Neustarts. Während das Satiremagazin mit Christian Ehring also um 22:50 Uhr läuft, muss das Publikum des Neustarts bis 23:35 Uhr wach bleiben, um Anja Reschke im linearen Programm zu sehen. Im vom NDR hergstellten "Reschke Fernsehen" soll ein gesellschaftlich relevantes Thema behandelt werden. Ziel sei es, Journalismus mit Entertainment zu verbinden, mit Haltung unterhaltsam zu sein.



Frank Beckmann, der Programmdirektor des NDR, erklärte bereits im Sommer: "Anja Reschke wird spannende Recherchen auf ungewöhnliche Art präsentieren: mit hintergründiger Analyse, klaren Positionen, aber eben auch mit einer Prise Humor und satirischer Zuspitzung."

Reschke selbst sagte damals zur neuen Aufgabe: "Mich hat es immer beschäftigt, wie wir neue Wege gehen können, was wir versuchen müssen, um dem Publikum die Themen, die eine Gesellschaft für freien Diskurs, für eine lebendige Demokratie braucht, interessant oder eben auch unterhaltsam zu vermitteln." Dies sei ihr Motor als Programmmanagerin gewesen, ebenso sei er es nun für ihre kommende Show.