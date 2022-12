Zum 1. Januar 2023 übernehmen Jessic Oberschelp und Tobias Kurbjeweit die Leitung des Ad + Concept Studio der Ad Alliance, in einer Doppelspitze. Sie berichten dann an Lars-Eric Mann, der den Bereich seit seiner Gründung 2020 verantwortete und im Juni als Chief Marketing Officer in die Geschäftsleitung der Ad Alliance aufgestiegen ist. Das Ad + Concept Studio ist die "Kreativschmiede" der Ad Alliance, in der innovative Werbeformen und individuelle Kampagnen-Konzepte entwickelt werden.

Oberschelp ist derzeit Director Creative Studio und verantwortet mit ihren Teams kreative Lösungen in den Bereichen Native- und Influencer Advertising sowie Content-, Digital Ad Special- und Videoproduktion. Sie kam 2006 zu Gruner + Jahr eMS. Kurbjeweit fungiert derzeit als Director Creative Consultancy. In seinen Verantwortungsbereich fällt damit die Entwicklung individueller Kommunikationslösungen im gesamten Ad Alliance-Portfolio.

"Ich freue mich sehr, die Leitung des Ad + Concept Studio künftig in die Hände von Jessica Oberschelp und Tobias Kurbjeweit zu übergeben. Die beiden zeichnen sich durch hohe kreative Expertise, große Leidenschaft, langjährige Erfahrung, Offenheit und Out-of-the-Box-Denken aus", sagt Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance. "Unsere Werbepartner:innen können sich auf zwei vor Ideen sprudelnde Kolleg:innen freuen, die sowohl Marken verstehen als auch wissen, wie unser Portfolio funktioniert. Eine Kombination, die Wirkung garantiert. Besonders freue ich mich, dass wir eine interne Lösung finden konnten."