am 20.12.2022 - 08:17 Uhr

Mathias Lösel, der seit 2011 für Filmpool Fiction tätig ist und als Produzent sowie teilweise auch als Autor für zahlreiche Produktionen wie die "Kommissar Dupin"-Reihe verantwortlich zeichnet, gehört seit dem 1. Dezember neben Iris Kiefer der Geschäftsführung der Produktionsfirma an. Zudem ist er nun auch Executive Producer der All3Media Fiction, bei der All3Media Deutschland alle fiktionalen Aktivitäten unter der Führung von Irina Ignatiew-Lemke bündelt.

Irina Ignatiew-Lemke kommentiert die Personalie so: "Mathias ist ein herausragender und erfolgreicher Vollblut-Produzent und ich halte es nach so vielen Jahren nur für konsequent, ihn in die Geschäftsführung zu berufen. Des Weiteren freue ich mich sehr, dass er ab sofort auch als Executive Producer seine Erfahrung beim Aufbau von All3Media Fiction einbringen wird. Wir wollen All3Media Fiction als relevanten Player für das nationale, aber eben auch internationale Publikum, etablieren. Mathias‘ Expertise auch dafür zu nutzen, ist ein weiterer wichtiger Baustein auf diesem Weg."

Iris Kiefer: "Ich arbeite seit vielen Jahren vertrauensvoll mit Mathias zusammen und freue mich sehr, dass er nun neben seiner erfolgreichen Produzententätigkeit künftig auch neben mir die Rolle des Geschäftsführers übernimmt." Mathias Lösel selbst sagt: "Ich bin seit nunmehr zwölf Jahren als Produzent im Team von filmpool fiction und freue mich, dieses künftig gemeinsam mit Iris führen zu dürfen und unsere Erfolgsproduktionen weiter auszubauen. Dass ich meine berufliche Erfahrung zudem bei All3Media Fiction einfließen lassen kann, stellt eine perspektivisch reizvolle Erweiterung meines Aufgabenbereichs dar."