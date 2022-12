Seit März 2018 will Roland Trettl der Liebe im Vox-Programm ein wenig auf die Sprünge helfen und organsiert besondere und mit Kamera aufgenommene Blind Dates: "First Dates – Ein Tisch für zwei" ist dabei sehr erfolgreich – die wochentägliche 18-Uhr-Vox-Sendung wird das Jahr 2022 mit etwas mehr als sieben Prozent Zielgruppen-Marktanteil abschließen und auch ein Primetime-Ableger in einem Hotel war im Spätwinter und Frühjahr mit im Schnitt fast acht Prozent stark unterwegs.

Mit "First Dates – Promi-Spezial" kommt nun ein weiterer Ableger hinzu. Entstanden sind zunächst zwei Ausgaben, die ab dem 16. Januar vorab bei RTL+ zum Streamen bereit stehen und am 30. Januar, einem Montag, als Doppelfolge auch bei Vox im Free-TV laufen sollen. In dem neuen Format von Warner Bros. IPTV treffen Promis auf Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen.



Radost Bokel, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht, Bela Klentze und Andreas Guenther haben ebenso ein Blind Date wie Sportreporter Werner Hansch, Sänger Vincent Gross und Prince Damian, der einst das Dschungelcamp gewann. Herausstechend sicherlich: Teilnehmer Werner Hansch, einst "Promi Big Brother"-Sieger, inzwischen aber 84 Jahre alt. Er sagt in einem Interview mit Vox: "Es gibt, glaube ich, nicht so viele Ebenen, auf denen man noch suchen kann in meinem Alter. Die Zeit, die einem noch bleibt, ist zu wertvoll, dass man sie alleine verbringt und man hört und liest sehr viel darüber, dass die Einsamkeit im Alter besonders schwer zu ertragen ist."

"Für mich ist jeder Gast, der unser Restaurant betritt, in Wahrheit ein Prominenter. Aber heute sind sie wirklich so prominent, dass sie von vielen Menschen draußen gekannt werden, weil es Schauspieler, Sänger, Menschen sind, die im medialen Leben stattfinden", erklärt unterdessen Roland Trettl in einem Vox-PR-Interview. 2023 wird obendrein auch die 1000. Episode von "First Dates" anstehen.