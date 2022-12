Katrin Eigendorf und Paul Ronzheimer werden vom "Medium Magazin" in diesem Jahr als Journalistin und Journalist des Jahres ausgezeichnet, weil sie die Berichterstattung aus dem Ukraine-Krieg maßgeblich geprägt haben. Der seit 2004 vergebene, undotierte Preis wird von einer rund 100-köpfigen Fachjury vergeben, der unter anderem frühere Preisträgerinnen und Preisträger, Leiterinnen udn Leiter journalistischer Ausbildungsstätten, langjährige Journalistinnen und Journalisten ebenso wie die als "Top 30 bis 30" ausgezeichneten Nachwuchstalente angehören. (Zur vollständigen Liste)

In der Begründung der Jury heißt es, die beiden hätten "maßgeblich dazu beigetragen, das Ausmaß und die Bedeutung dieses Angriffskrieges in allen Facetten deutlich zu machen. Eigendorf steht dabei für erstklassigen Auslandsjournalismus mit enormer Expertise. Sie berichtete sachlich, mit tiefer Kenntnis der Materie und gleichzeitig spürbarer Empathie. Ronzheimer lieferte aufgrund seiner außerordentlichen Reporterfähigkeiten und seines Muts oft als Erster Eindrücke aus Frontgebieten - so etwa aus Butscha, dem Schauplatz eines Kriegsverbrechens - und ordnete diese meinungsstark und fundiert ein. Weil sie beide Pole des journalistischen Spektrums - öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Boulevard - verkörpern, ergibt sich nach Ansicht der Jury gerade aus der gemeinsamen Betrachtung ihrer individuell herausragenden Arbeit das differenzierte und umfassende Bild dieses Kriegs. Deshalb werden sie als Doppelnominierung auch gemeinsam in der Topkategorie ausgezeichnet."

Der Preis wird auch in zehn weiteren Kategorien vergeben. Der Preis fürs Lebenswerk ging an Günter Wallraff. Der 80-jährige Investigativjournalist sei laut der Jury mit seinen legendären Undercover-Recherchen zum Vorbild zahlreicher Journalistinnen und Journalisten geworden. "Ein journalistischer Leuchtturm mit fortdauernder Strahlkraft", heißt es in der Begründung.

In der Kategorie Chefredaktion gingen die Preise an "Stern"-Chef Gregor Peter Schmitz (national) und Benjamin Fredrich von "Katapult MV" (regional), in der Kategorie Politik an die freie Journalistin Gilda Sahebi, in der Kategorie Wirtschaft an Oliver Schröm (NDR) und Oliver Hollenstein ("Manager Magazin), in der Kategorie Kultur an Jagoda Marinic, in der Kategorie Unterhaltung an Carolin Kebekus, in der Kategorie Sport an Jochen Breyer, in der Kategorie Wissenschaft an Sara Schumann, in der Kategorie Reportage an Julia Friedrichs (national) und Denise Peikert von der "Leipziger Volkszeitung" (regional). Als Team wurden zudem Jan C. Wehmeyer, Jakob Wais und Kayhan Özgenc von "Business Insider" für das Aufdecken der "Affäre Schlesinger" ausgezeichnet.