RTL schraubt ab Januar geringfügig an der Startzeit seines Magazins "Explosiv Stories". Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, beginnt die Sendung ab dem 2. Januar montags bis freitags um 17:05 Uhr - und damit zwei Minuten früher als bislang. Schon in den vergangenen Monaten hätten sich die Ausgaben von "Explosiv Stories" um etwa zwei Minuten länger eingependelt, heißt es aus Köln. Daher erfolge der Start ab 2023 auch offiziell um 17:05 Uhr.

Im Gegenzug wird die Sendezeit der Kurz-Ausgabe von "RTL aktuell" leicht verkürzt. Ursprünglich hatte RTL vor mehr als einem Jahr noch eine viertelstündige Ausgabe von "RTL aktuell" um 16:45 Uhr ins Programm genommen. Seit dem Wechsel auf den 17-Uhr-Sendeplatz wurde die Sendung bereits auf sieben Minuten zusammengestutzt, ab Januar beträgt die Länge dann sogar nur noch fünf Minuten.

Aus Quotensicht ist die Magazin-Strecke um 17 Uhr auch nach mehr als einem Jahr noch kein Erfolg. Im Dezember verzeichnete "Explosiv Stories" bislang im Schnitt nur rund 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe, die Kurz-Ausgabe von "RTL aktuell" liegt derzeit bei etwas mehr als sechs Prozent. Die Gesamt-Reichweite zog zuletzt allerdings an - was auch am Rückenwind durch die Gerichtsshows liegen dürfte.

Unterdessen wird RTL zwischen Weihnachten und Silvester überraschend an zwei Abenden auf eine Ausstrahlung des "Nachtjournals" verzichten. Anders als zunächst angekündigt, entfällt das Nachrichtenmagazin sowohl am 27. als auch am 28. Dezember. Als Grund dafür gibt eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage die "Sisi"-Sonderprogrammierung an. Für die Nachrichtensendung ist im Zuge dessen kein Platz. Auch "RTL Direkt" wird in der kommenden Woche übrigens eine Pause einlegen.