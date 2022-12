am 22.12.2022 - 10:05 Uhr

Sat.1 schraubt zum Januar nochmals in etwas größerem Umfang an seinem Nachmittags-Line-Up. Während der Start des neuen, dreistündigen Live-Magazins "Volles Haus", angesetzt für Frühjahr, noch etwas auf sich warten lässt, rückt die Talkshow "Britt" ab dem 2. Januar wieder auf den Slot vor, auf dem sie zum Comeback beheimatet war: 16 Uhr. Derzeit läuft das Format mit eineinhalb Folgen ab 16:30 Uhr.

Einen neuen Sendeplatz erhalten wird obendrein auch die Produktion "Finding Beauty – Die Makeover-Show" bei Sixx. Diese überzeugte im Herbst am Freitagabend mit Marktanteilen von weniger als einem Prozent in der Zielgruppe nicht. Nun setzt sixx das Format montags fort. Los geht es am 9. Januar um 20:15 Uhr.