Weil sich die NFL keine Weihnachtspause gönnt, stand am Abend des 1. Weihnachtstags bei ProSieben Football auf dem Programm. Einen Erfolg landete der Privatsender damit allerdings nicht - und der Reichweiten-Peak war sogar schon zu Beginn der Primetime erreicht. Durchschnittlich nur 430.000 Fans wollten ab 19:02 Uhr das erste Quarter des Spiels zwischen den Green Bay Packers und den Miami Dolphins sehen, ab 19:45 Uhr wurden beim zweiten Quarter im Schnitt 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Die beiden weiteren Quarter brachten es danach auf jeweils 530.000 Fans. In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile der Live-Übertragung zwischen 5,0 und 6,4 Prozent und damit auf sehr überschaubarem Niveau.

Als ab 22:27 Uhr das zweite Spiel des Abends begann, ging der Marktanteil sogar zeitweise auf 4,5 Prozent zurück. Erst nach Mitternacht war für die Begegnung zwischen den Denver Broncos und den Los Angeles Rams ein Marktanteil von mehr als sechs Prozent drin. Meistgesehene ProSieben-Sendung des Feiertags war übrigens "Newstime" um 18:20 Uhr mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Hier half der Windschatten des Spielfilms "Guardians of the Galaxy Vol. 2", der zuvor 700.000 Menschen unterhielt und immerhin 8,6 Prozent Marktanteil erzielte.

Den Tagesmarktanteil konnte das letztlich nicht mehr retten: Mit nur 5,9 Prozent Marktanteil war ProSieben am Sonntag in der Zielgruppe nur Sechster. RTL war zwar ebenfalls nicht sonderlich erfolgreich, schaffte aber immerhin noch zwei Prozentpunkte mehr. Dort tat sich unter anderem "Bauer sucht Frau - Der große Bauernkalender" um 19:05 Uhr mit nur 7,4 Prozent schwer, ehe der Spielfilm "Ruf der Wildnis" zur besten Sendezeit nicht über 7,7 Prozent hinauskam. Die Gesamt-Quote fiel mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,3 Prozent Marktanteil allerdings durchaus überzeugend aus.

In der Zielgruppe reihte sich aber sogar noch Vox vor RTL ein: Dort punktete "Pretty Woman" um 20:15 Uhr mit guten 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Deutlich dahinter platzierte sich RTLzwei, wenngleich auch "Stirb langsam 4.0" mit einer Million Menschen sowie 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut performte. Die beiden stärksten kleinen Sender waren übrigens DMAX und Sixx, die am 1. Weihnachtstag im Schnitt jeweils 2,4 Prozent Marktanteil verbuchten. Während die "Steel Buddies" bei Sixx für bis zu 5,0 Prozent sorgten, war bei Sixx tagsüber auf "Die Super-Makler" mit bis zu 3,1 Prozent Verlass. Später am Abend überzeugte auch die Komödie "Zweiohrküken" mit schönen 2,6 Prozent.