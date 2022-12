Am 25. Dezember ist Heinz Garber, der frühere Hörfunk- und Fernsehprogrammdirektor des SR, im Alter von 94 Jahren in Kleinblittersdorf verstorben. Garber begann seine Karriere 1953 zunächst als Redakteur im Schulfunk des SWF. 1963 wechselte er zum SR, wo er den Schul-, Jugend- und Kinderfunk verantwortete. 1970 übernahm er die Hauptabteilung "Kulturelles Wort". Ab 1974 leitete er die Programmdirektion Hörfunk und ab 1986 zusätzlich auch die Programmdirektion Fernsehen.

Für seine Verdienste um die deutsch-italienische Freundschaft wurde er 1975 mit dem Kommandanturkreuz des Verdienstordens der Republik Italien, "Cavaliere Ufficiale", geehrt, 1990 wurde er als als "Chevalier de l`Ordre des Arts et des Lettres" für seine Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen ausgezeichnet. Nach seiner Pensionierung Mitte 1993 übernahm er 1994 das Amt des Präsidenten des Vereins "Freunde des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrücken" und wurde später Ehrenpräsident der "Freunde der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern".

Der heutige SR-Intendant Martin Grasmück würdigte Garber mit den Worten: "Dr. Heinz Garber hat in den 1970er Jahren in den Bereichen Schulfernsehen und Jugendfunk entscheidend an der Entwicklung neuer Formate im Fernsehen und im Radio mitgewirkt. Er sicherte dem SR durch großes Verhandlungsgeschick und partnerschaftliche Kooperationen ein eigenes Kulturprogramm. 1980 verantwortete Dr. Heinz Garber als Programmdirektor Hörfunk den Sendestart von SR 3 Saarlandwelle als erstem regionalem Vollprogramm der ARD – ein Heimatprogramm für das Saarland mit eigenen Regionalnachrichten, Servicesendungen sowie mit grenzüberschreitender Ausrichtung etwa durch das Magazin 'Treffpunkt Dreiländereck'. Zudem war er unserem Orchester persönlich sehr verbunden. Wir werden sein Andenken in Ehren halten."