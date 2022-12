Kabel Eins hat für den Februar eine neue und für den Primetimeslot am Donnerstagabend geplante Eigenproduktion in Aussicht gestellt, die auf der britischen Produktion "Gordon, Gino and Fred: Road Trip" (dort zu sehen bei ITV) beruht. Kabel Eins hat das Format in Koproduktion mit dem österreichischen Sender Puls 4 adaptiert und von Tower Productions umsetzen lassen. Die vierteilige erste Staffel von "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" soll am 9. Februar erstmals ab 20:15 Uhr zu sehen sein.