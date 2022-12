Nur sehr begrenzt gewährt Netflix Einblicke in seine Abrufzahlen, auch wenn es im Jahr 2022 in der Tat Fortschritte gegeben hat. In England etwa wird die Netflix-Nutzung inzwischen sogar von unabhängiger Stelle ermittelt. Zum Jahresende nun hat der Streamingdienst wieder kleinere Einblicke in seinen Maschinenraum gewährt und diverse Top-10-Listen des Jahres veröffentlicht. Die dafür genutzten Zahlen beziehen sich allesamt auf den Nutzungszeitraum bis 18. Dezember.

Jubel bei Sommerhaus Serien

Interessant ist auch, dass eine südkoreanische Produktion die populärste nicht-englischsprachige Serie wurde. Hier ging die Pole Position an die Zombie-Geschichte "All of Us are Dead", die im Januar erschien. Im Sommer hat Netflix grünes Licht für weitere Folgen gegeben. Platz zwei ging an das ebenfalls aus Südkorea kommende "Extraordinary Attorney Woo" mit Park Eun-bin in tragender Rolle. Im Fokus steht eine Anwältin mit Asperger-Syndrom. "The Marked Heart", ein Thriller aus Kolumbien, sicherte sich Platz drei. Auch Platz vier ging nach Kolumbien: "Til Money Do Us Part", eine Telenovela aus diesem Land, ließ im Herbst die Netflix-Leitungen glühen.

Erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie aus Europa war indes "Elite" (Season 5) und somit eine spanische Produktion. Größter deutscher Erfolg - und wahrlich einer - ist: "The Empress", das hierzulande als "Die Kaiserin" bekannt ist, sicherte sich Rang sieben. Erzählt wird darin die bekannte Liebesgeschichte von Elisabeth (Devrim Lingnau) und dem jungen Herrscher Franz (Philip Froissant). Showrunnerin und Head-Autorin ist Katharina Eyssen. Netflix hat bei der Sommerhaus Serien GmbH bereits weitere Folgen geordert.