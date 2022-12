Für den 19. Januar kommenden Jahres hat Kabel Eins den Start neuer Episoden seiner langjährigen Doku-Sendung "Rosins Restaurants" angekündigt. Wie gehabt soll das Format mit Frank Rosin dann donnerstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Die erste neue Folge im Jahr 2023 wird allerdings vom bisherigen Sendungskonzept abweichen. Im Normalfall hilft der Fernsehkoch in Not geratenen Gastronominnen und Gastronomen – zumeist baut er zusammen mit ihnen die Speisekarte um, gibt Tipps beim Kochen oder setzt in den Räumlichkeiten auch optische Akzente.

In "Rosins Restaurants Spezial – Unser Landgasthaus" ist alles anders, denn zu Beginn gibt es da gar keine Gastronomin oder keinen Gastronom und genau das ist auch das Problem. In der rund zweistündigen Folge bittet ihn gleich ein ganzes Dorf um Hilfe, denn die letzte Gaststätte im Ort steht vor dem Aus. Rosin muss diesmal also einen neuen Pächter finden. In der Sendung versuchen drei sich dafür bewerbende Personen, diese Chance zu nutzen.



Die im Jahr 2022 gezeigten Episoden von "Rosins Restaurants" liefen in den meisten Fällen erfolgreich. Sie generierten in der klassischen Zielgruppe bis zu sieben Prozent Marktanteil – mitunter musste sich die Produktion von Red Seven aber auch mit um die viereinhalb Prozent anfreunden. Entsprechend kann ein bisschen Abwechslung beim Konzept also sicherlich nicht schädlich sein.