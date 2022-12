© Sophie Schüler Tommy Wosch

In der Serie, die voraussichtlich ab Ende 2023 gedreht werden soll, geht es zurück ins Jahr 1921. "Dinner for Five" möchte in sechs Episoden erzählen, wie fünf unterschiedliche Männer um die Hand der zur der Zeit 38 Jahre alten Miss Sophie kämpfen. Sie lebt seit dem Tod ihrer Eltern alleine in einem Schloss. Beschrieben wird sie als emanzipiert, frei und "eine der ersten Frauen, die allein ein Flugzeug fliegt", weil sie immer auch für ein Abenteuer zu haben sei. Aber ihre Abenteuer kosten Geld und so bittet sie ihren Butler vier heiratswillige Männer einzuladen.



Dabei handelt es sich um Herrn von Schneider, ein preußischer Militarist, Sir Toby, ein echter Abenteurer, Pommeroy, ein französischer Lebemann, und Winterbottom, Engländer und Kolonialist. Sie will beziehungsweise muss einen der vier finanzstarken Männer heiraten – aber nicht sofort. Um sich noch ein weiteres Jahr in Freiheit zu sichern und über ihre Jugendliebelei mit James, dem Sohn des Butlers, hinweg zu kommen, denkt sie sich einen Wettkampf für die vier Junggesellen aus: Wer ihr nächstes Jahr zu ihrem 40. Geburtstag das schönste Geburtstagsgeschenk mitbringt, den wird sie heiraten…





"Dinner for Five" basiert auf dem Buch "Dinner for Five – Killer for One". Produzent Tommy Wosch: "Ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen. Natürlich wäre es ein Traum, hier einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren." Aktuell fühle sich das Projekt, so Wosch, ein bisschen wie am Anfang von "Faking Hitler" an. "Jeder findet die Idee spannend und möchte dabei sein." Wer dabei ist, speziell auch welcher Sender und ob mit einer TV-Premiere zu Silvester 2024 zu rechnen ist, ist noch unklar.