Wer sich Jennifer Aniston als Rachel, Courteney Cox als Monica, Lisa Kudrow als Phoebe sowie Matt LeBlanc als Joey, Matthew Perry als Chandler sowie David Schwimmer als Ross ansehen möchte, hatte in den vergangenen Monaten bei Netflix die Gelegenheit. "Friends" ist dort Teil des abrufbaren Programmangebots. Im neuen Jahr kehrt die Serie auch wieder ins lineare Fernsehen zurück, wo sie zuletzt pausierte.

Sixx hat jenes Comeback angekündigt und wird am 18. Januar um 20:15 Uhr mit der ersten Episode ("Liebe? Nein, doch nicht!") loslegen. Insgesamt wird der Serien-Mittwoch bei Sixx dann aus vier Episoden der Sitcom bestehen. "Grey's Anatomy", das am 4. und 11. Januar primetimefüllend eingeplant ist, rutscht ab dem 18. Januar auf den Sendeplatz um 22:15 Uhr.



Schon am Sonntag, 8. Januar startet bei Sixx indes eine neue Doku-Sendung, die aus den USA kommt – "Dog Impossible". Dabei handelt es sich um ein weiteres Format, in dem schwer erziehbaren Hunden geholfen werden soll. Als Experte ist Matt Beisner zu sehen, der nach eigenen Angaben mit viel Respekt, Vertrauen und Liebe vorgeht. Geplant ist die Ausstrahlung von drei einstündigen Folgen ab 17:15 Uhr. Schon nachmittags geht es bei Sixx um Hundeerziehung. Als Lead-In zeigt Sixx Episoden der deutschen Sendung "Der Welpentrainer" mit André Vogt.