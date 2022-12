am 31.12.2022 - 01:42 Uhr

Wer sich am späten Freitagabend im RBB Fernsehen nochmal die "schönsten Kultschlager der 60er" angesehen hat, die dort ab 22 Uhr das Programm füllten, dürfte nicht schlecht gestaunt haben, falls er bis Mitternacht durchgehalten hat. Als Chris Doerk gerade im gepunkteten Kleid mit dem Song "Kariert" aus dem Jahr 1969 zu hören war, wurde das Programm um 23:59 Uhr und 50 Sekunden plötzlich durch einen Countdown unterbrochen.

Und als die Uhr Mitternacht zeigte, meldete sich die Moderatorin Janna Falkenstein mit den Worten"Liebe Menschen in Berlin und Brandenburg oder wo auch immer sie uns gerade zuschauen: Frohet Neuet, wie man bei uns zu sagen pflegt. Wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches, ein aufregendes, aber nicht zu aufregendes neues Jahr 2023." Mit im Studio war Heinz Rudolf Kunze, der am Klavier sitzend in der Folge "Dein ist mein ganzes Herz" zum Besten gab.

"Das erste Highlight schon kurz nach 12 in diesem Jahr - das geht gut los", sagte Janna Falkenstein noch in der voraufgezeichneten Einspielung, ehe danach die eigentlich für die Silvesternacht geplante Show "80er Silverster-Countdown" mit alten Ausschnitten zu sehen war anstelle der eigentlich für den Sendeplatz weiterhin vorgesehenen Ausschnitte aus den 60ern. Erst gegen 0:45 Uhr wechselte das RBB Fernsehen dann wieder auf den eigentlich geplanten Programmablauf zurück.

Immerhin lässt sich nun schon festhalten: Wer das neue Jahr mit Heinz Rudolf Kunze beginnen will, der ist in der kommenden Nacht beim RBB Fernsehen richtig aufgehoben. Und den Beschäftigten beim RBB wünschen auch wir angesichts des Chaos und der Skandale, die die frühere Führung um Patricia Schlesinger hinterlassen haben, ein aufregendes, aber nicht zu aufregendes neues Jahr 2023.