Trauer um Barbara Walters: Die amerikanische Nachrichtenmoderatorin ist am Freitag im Alter von 93 Jahren gestorben. Nach Angaben ihrer Sprecherin sei sie zuhause im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen. Walters galt als Ikone des US-Fernsehens, die für ihre Interviews mit zahlreichen schillernden Persönlichkeiten bekannt war.

Über ein halbes Jahrhundert hinweg war die Journalistin im Fernsehgeschäft tätig und setzte sich während dieser Zeit in einer bis dato von Männern dominierten Branche durch. Sie war im Jahr 1976 die erste Frau in den USA, die eine abendliche Nachrichtensendung im Fernsehen präsentierte. Ab 1997 feierte Walters große Erfolge mit ihrer täglichen Talkshow "The View". Begonnen hatte ihre TV-Karriere jedoch schon 1961, als sie in der NBC-Morgensendung "Today" zunächst als Texterin arbeitete. Später sieg sie als erste Frau zur Co-Moderatorin der Sendung auf, ehe sie 1976 zu ABC wecshelte und dort zunächst die "ABC Evening News" und später das Nachrichtenmagazin "20/20" präsentierte.

Bis zu ihrem Karrierende mit 84 Jahren interviewte Walters nach Angaben von ABC alle US-Präsidenten und First Ladys seit der Nixon-Ära. Dazu kamen unzählige prominente Persönlichkeiten wie Fidel Castro, Wladimir Putin, Monica Lewinky und Michael Jackson. Für besonderes Aufsehen sorgte ein Interview, das Barbara Walters 2013 mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad führte. Von Angesicht zu Angesicht nannte sie ihn "einen Diktator und Tyrannen".